Президент Румунії скликав Раду національної безпеки. Обговорюватимуть агресії РФ проти України

Президент Румунії Клаус Йоганніс скликав засідання Вищої ради національної оборони країни. На ньому, серед іншого, обговорять агресію Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу адміністрації президента Румунії.
Засідання Ради нацбезпеки Румунії відбудеться в середу, 21 лютого.
До порядку денного засідання Ради внесено питання розвитку ситуації з безпекою в Чорноморському регіоні в контексті агресії Росії проти України і наслідки для Румунії.
Крім цього, учасники засідання обговорять прогрес у сфері оборонного планування, зокрема, реалізацію програм озброєння і зусилля з підвищення рівня укомплектованості та утримання персоналу.
Також обговорюватимуть інші актуальні питання в галузі національної безпеки.
Раніше глава Міноборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що угода країни з Румунією та Туреччиною про створення протимінної групи в Чорному морі незабаром буде підписана. Після цього місія розпочнеться.
Вже 11 січня міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар та заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали у Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу щодо знешкодження вибухових речовин.
Крім цього, начальник оборони Болгарії адмірал Еміль Ефтімов заявляв, що Болгарія, Румунія і Туреччина почнуть розмінування Чорного моря в квітні-травні цього року.
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