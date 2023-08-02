UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Румунії про атаку росіян на Ізмаїл: це воєнний злочин

Фото: Клаус Йоханніс, президент Румунії (flickr by RO2019EU)
Автор: Іван Носальський

Російська атака на порт в Ізмаїлі, яку окупанти провели сьогодні, 2 серпня, вночі є воєнним злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Румунії Клауса Йоханніса у Twitter.

"Атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, в безпосередній близькості від Румунії, неприйнятні. Це воєнні злочини, і вони ще більше підривають можливості України передавати свої продукти харчування нужденним у світі", - підкреслив глава румунської держави.

Атака на Ізмаїл

Нагадаємо, 2 серпня вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Під їхнім ударом, зокрема, був південь Одеської області.

Ворог бив по Ізмаїлу, де знаходиться річковий порт. Там пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї.

Загалом за ніч росіяни пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна.

Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румуніяатака дронівВійна Росії проти України