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Президент Румынии об атаке россиян на Измаил: это военное преступление

Фото: Клаус Йоханнис, президент Румынии (flickr by RO2019EU)
Автор: Иван Носальский

Российская атака на порт в Измаиле, которую оккупанты провели сегодня, 2 августа, ночью, является военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Румынии Клауса Йоханниса в Twitter.

"Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, в непосредственной близости от Румынии, неприемлемы. Это военные преступления, и они еще больше подрывают возможности Украины передавать свои продукты питания нуждающимся в мире", - подчеркнул глава румынского государства. 

Атака на Измаил

Напомним, 2 августа ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Под их ударом, в частности, находился юг Одесской области. 

Враг бил по Измаилу, где находится речной порт. Там поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика на Дунае.

Всего за ночь россияне повредили около 40 тысяч тонн зерна. 

Более детально об атаке можете узнать в материале РБК-Украина

 

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Румынияатака дроновВойна России против Украины