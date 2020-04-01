Президент: регионы готовятся к развертыванию мобильных госпиталей

Сейчас в регионах ведется подготовка по развертыванию мобильных госпиталей для размещения больных коронавирусом пациентов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, мобильные госпитали будут развернуты в случае возникновения потребности.

"Идет совместная подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины в случае возникновения такой потребности", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в больницах развернули палатки для сортировки зараженных коронавирусом пациентов. Таким образом, врачи смогут предотвратить инфицирование в больницах и отсортировать больных различной степени тяжести.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав планирует привлечь к тестированию на коронавирус передвижные лаборатории Министерства обороны. Лаборатории планируют привлечь, потому что не все регионы Украины могут самостоятельно проводить тестирование на коронавирус.

Кроме того, Минздрав создал более 500 специальных бригад для борьбы с коронавирусом. Бригады будут выезжать на место пребывания больного коронавирусом пациента и забирать образцы для проведения анализов.