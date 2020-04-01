Президент: регіони готуються до розгортання мобільних шпиталів

Зараз у регіонах ведеться підготовка з розгортання мобільних шпиталів для розміщення хворих на коронавірус пацієнтів. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, мобільні шпиталі будуть розгорнуті у разі виникнення потреби.

"Іде спільна підготовка до оперативного розгортання мобільних госпіталів в окремих регіонах України у разі виникнення такої потреби", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лікарнях розгорнули намети для сортування заражених коронавірусом пацієнтів. Таким чином лікарі зможуть запобігти інфікуванню в лікарнях та відсортувати хворих різного ступеня тяжкості.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ планує залучити до тестування на коронавірус пересувні лабораторії Міністерства оборони. Лабораторії планують залучити, тому що не всі регіони України можуть самостійно проводити тестування на коронавірус.

Крім того, МОЗ створило понад 500 спеціальних бригад для боротьби з коронавірусом. Бригади будуть виїжджати на місце перебування хворого на коронавірус пацієнта та забирати зразки для проведення аналізів.