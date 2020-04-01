Президент: регионы готовятся к развертыванию мобильных госпиталей

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В госпиталях будут размещать больных коронавирусом пациентов

Сейчас в регионах ведется подготовка по развертыванию мобильных госпиталей для размещения больных коронавирусом пациентов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, мобильные госпитали будут развернуты в случае возникновения потребности.

"Идет совместная подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины в случае возникновения такой потребности", - заявил Зеленский.

Дорогие украинцы! В Киев прибыл очередной груз из Китая – это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, а также 40 тысяч пар защитных очков. Кроме этого, отдельной доставкой в Украину уже прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов. Подчеркну, этот и все предыдущие грузы равномерно распределяются и отправляются к каждому региону Украины. Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором принято несколько важных решений. Спасибо за поддержку инициативы об ежемесячную доплату в размере 500 гривен людям старше 80 лет. Понимаем, что это не идеал, но людям станет хоть немножечко легче. Кроме того, хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1 тысячи гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч, а также определенным уязвимым категориям населения. Важным является и запланирована на 1 мая 2020 года индексация пенсий. Все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный бюджет Украины. Убежден, что народные депутаты в ближайшие дни проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую важную поддержку. Зберігаймо спокойствие и холодную голову. Останемся дома! Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут. Мы – украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы нужно дождаться. Опубликовано Владимиром Зеленским Среда, 1 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в больницах развернули палатки для сортировки зараженных коронавирусом пациентов. Таким образом, врачи смогут предотвратить инфицирование в больницах и отсортировать больных различной степени тяжести.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав планирует привлечь к тестированию на коронавирус передвижные лаборатории Министерства обороны. Лаборатории планируют привлечь, потому что не все регионы Украины могут самостоятельно проводить тестирование на коронавирус.

Кроме того, Минздрав создал более 500 специальных бригад для борьбы с коронавирусом. Бригады будут выезжать на место пребывания больного коронавирусом пациента и забирать образцы для проведения анализов.