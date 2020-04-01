Президент: регіони готуються до розгортання мобільних шпиталів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У шпиталях будуть розміщати хворих на коронавірус пацієнтів

Зараз у регіонах ведеться підготовка з розгортання мобільних шпиталів для розміщення хворих на коронавірус пацієнтів. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, мобільні шпиталі будуть розгорнуті у разі виникнення потреби.

"Іде спільна підготовка до оперативного розгортання мобільних госпіталів в окремих регіонах України у разі виникнення такої потреби", - заявив Зеленський.

Дорогі українці! До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України. Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Усі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України. Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку. Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатися. Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 1 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лікарнях розгорнули намети для сортування заражених коронавірусом пацієнтів. Таким чином лікарі зможуть запобігти інфікуванню в лікарнях та відсортувати хворих різного ступеня тяжкості.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ планує залучити до тестування на коронавірус пересувні лабораторії Міністерства оборони. Лабораторії планують залучити, тому що не всі регіони України можуть самостійно проводити тестування на коронавірус.

Крім того, МОЗ створило понад 500 спеціальних бригад для боротьби з коронавірусом. Бригади будуть виїжджати на місце перебування хворого на коронавірус пацієнта та забирати зразки для проведення аналізів.