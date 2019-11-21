Президент рассказал о встрече с Назарбаевым

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Казахстана сказал, что Зеленский и Путин должны встретиться тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что он встречался с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом глава государства сказал во время брифинга в Очакове, передает РБК-Украина.

В частности, по словам Зеленского, Назарбаев высказывался по поводу необходимых шагов по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако, как подчеркнул президент, о достигнутой договоренности относительно встречи с российским президентом Владимиром Путиным речь не шла.

"Да, у нас была встреча. Мы говорили о разных вещах... Он мне сказал: "Чтобы у вас появились отношения с Россией, вам нужна встреча тет-а-тет (с Путиным, - ред.)". Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения нашей территории я готов к любым форматам. Не исключая главный формат - нормандский... Вот что я сказал", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее информагентство Reuters сообщило, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как нейтральную площадку он предложил Казахстан. Назарбаев отметил также, что он якобы получил согласие Зеленского на встречу.

Впоследствии в Кремле прокомментировали, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва сейчас сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в нормандском формате.