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Президент розповів про зустріч із Назарбаєвим

Новини » Політика     21.11.2019 - 01:27
Президент розповів про зустріч із Назарбаєвим
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент Казахстану сказав, що Зеленський і Путін мають зустрітися тет-а-тет

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що він зустрічався із колишнім президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Про це глава держави сказав під час брифінгу в Очакові, передає РБК-Україна.

Зокрема, за словами Зеленського, Назарбаєв висловлювався з приводу необхідних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Проте, як підкреслив президент, про досягнуту домовленість щодо зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним не йшлося.

"Так, у нас була зустріч. Ми говорили про різні речі... Він мені сказав: "Аби у вас з'явилися відносини з Росією, вам потрібна зустріч тет-а-тет (зо Путіним, - ред.)". Я йому сказав, що заради миру на Донбасі і повернення нашої території я готовий до будь-яких форматів. Не виключаючи головний формат - нормандський... Ось що я сказав", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше інформагентство Reuters повідомило, що колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пропонував організувати зустріч російського президента Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським. Як нейтральний майданчик він запропонував Казахстан. Назарбаєв зазначив також, що він начебто отримав згоду Зеленського на зустріч.

Згодом у Кремлі прокоментували, що зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського без її ретельної підготовки не принесла би велику користь.Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що Москва зараз зосереджена на питаннях, пов'язаних з підготовкою саміту в нормандському форматі.

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Новини України Володимир ЗеленськийНазарбаевВолодимир Путін
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