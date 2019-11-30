Президент "Радио Свобода" обсудил с Зеленским проблему свободы слова в Украине

Президент "Радио Свобода" (РС) Джейми Флай встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 29 ноября. Встреча состоялась в Офисе президента, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Во время встречи они обсуждали работу Украинской службы РС, которая отметила в этом году 65-летие. Кроме того, были затронуты вопросы свободы слова, в частности, давление со стороны государственных органов и политиков на отдельных журналистов РС в Украине.

"Радио Свобода" выпускает программы, которые транслируются на 10 телеканалах в Украине и которые ежегодно смотрят более 20 миллионов зрителей. Служба также активна на радио и в интернете. В общество журналистов "Радио Свобода" в Украине входит наша бесстрашная команда "Схемы", которая осуществляет резонансные расследования, обеспечивающими подотчетность власти обществу... Я подчеркнул, что активные СМИ необходимы для дееспособной демократии, и что попытки правительственных или иных политических деятелей, нападать на журналистов или демонизировать их являются неприемлемыми и что "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода" не будет отступать от своей работы", - написал Джейми Флай в Twitter.

Он также попросил Владимира Зеленского посодействовать в освобождении пленных журналистов "Радио Свобода" - Станислава Асеева и Олега Галазюка, а также в деле осужденного в анексованому Крыму Николая Семены.

Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оттолкнула журналиста "Радио Свобода" Сергея Андрушко и отводила в сторону руку журналиста с микрофоном, когда он попытался задать вопрос Владимиру Зеленскому.

Отметим, недавно народный депутат от партии "Слуга Народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине время "приглушить свободу слова". По ее словам, ограничивать свободу слова нужно с уважения к институту президентства. Впоследствии заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук отметила, что во фракции нет претензий к Смаглюк.

"Радио Свобода" - некоммерческая медиакорпорация, которая действует в 22 странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной и Южной Азии 26 языках. Это независимая медиакомпания, которая финансируется за счет гранта Конгресса США через агентство США по глобальным медиа.