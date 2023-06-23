Президент Ради ЄС про вступ України: Європа стане більш захищеною та міцною

Він заявив, що він виступає за вступ України до Європейського союзу в той час, коли країна перебуває у стані війни з Росією.

Серйозна організаційна проблема

Наразі Україна має офіційний статус кандидата. Він був наданий Європейським союзом у червні минулого року з вимогою, щоб Київ проводив реформи, зокрема, щодо боротьби з корупцією.

"Це значний крок на шляху до членства. Якщо Україна приєднається до 27, Європа стане більш єдиною, більш захищеною, більш міцною", - заявив Мішель.

У свою чергу, членство України також стане "великим організаційним викликом".

"Якщо ми підемо на розширення, то, водночас, нам абсолютно точно доведеться бути більш швидкими та гнучкими в ухваленні рішень. Нам також доведеться адаптувати нашу політику, наші пріоритети і наші фінансові можливості", - заявив глава Ради ЄС.

Війна РФ в Україні

За словами Мішеля, війна між Росією та Україною спричинила "зміну парадигми" з точки зору членства України в ЄС.

"За кілька тижнів до початку цієї жорстокої війни на європейському рівні існувала тенденція, яка становила більшість, яка не вірила в можливість вступу України до Європейського Союзу найближчим часом", - заявив він.

При цьому Мішель вказав на "велику помилку", допущену російським диктатором Володимиром Путіним.

"Він думав, що, розпочавши цю війну, Україна розвалиться за кілька тижнів і що європейці відразу ж будуть розірвані на частини. Він помилився", - заявив він, підкресливши, єдність Європи: "Понад рік потому ми єдині як ніколи".

Вступ України до ЄС

Україна минулого року отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Це означає, що Україна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Українські офіційні представники вже кілька разів озвучували очікування, що переговори щодо вступу до Євросоюзу можуть розпочатися цього року.

При цьому видання Reuters повідомляло, що Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .