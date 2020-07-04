Президент проинспектировал в Одессе госпорт "Южный"

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Одесскую область ознакомился с работой терминалов и инвестиционными проектами компании "Трансинвестсервис" (ТИС). В частности, глава государства осмотрел станцию зернового терминала Neptune Cargill и государственный порт "Южный", где так же находится сухогруз Trump D, принадлежащий американской компании.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как сообщалось ранее, судно было арестовано в мае 2020 года Печерским судом. Однако, судовладелец (компания из США) сообщал, что об аресте судна ему ничего не известно, в основания для задержания судна - не понятны.

В ходе рабочей поездки президент также встретился с главой торгового порта "Южный" Александром Олейником, который рассказал, что товарооборот порта в первом полугодии 2020-го достиг 10,6 млн т, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, президент проплыл мимо корабля, который на данный момент принадлежит американской компании Pilin Fleet Management.

Напомним, судно Trump D (предыдущее название - Seabreeze) украинские силовики арестовали в 2018 году в одесском порту “Южный”. Сухогруз служил залогом в деле о незаконной добыче песка земснарядом “Печора” возле берега оккупированного РФ Крыма.

Последний обыск на судне произошел ещё 28 апреля 2018 года. После прокуратура так и не смогла предоставить доказательства причастности Seabreeze к преступлению, а вместо этого только отводила судей и ходатайствовала об отменах судебных заседаний.

13 мая сухогруз был освобожден из-под ареста решением судьи Приморского районного суда. Прокуратура АРК оспорила это решение, но Одесский апелляционный суд подтвердил законность снятия ареста.

В то же время, Офис Генерального прокурора уже через Печерский суд наложил арест на несуществующее судно Seabreeze, что заблокировало "Трампа" в порту "Южный".

В результате новый владелец, который приобрёл сухогруз, не смог воспользоваться законно приобретенным имуществом. В ответ на действия украинских властей компания Pilin Fleet Management публично заявил о плане обратиться в Посольство США в Украине и предпринимать любые действия для восстановления справедливости и прекращения нарушения ее прав в Украине.