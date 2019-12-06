Президент присвоил почетные наименования подразделениям ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, присвоил почетные наименования подразделениям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, почетное наименование "Донбасс" было присвоено 46-м отдельном штурмовом батальону 54-й ОМБ Сухопутных войск ВСУ, а почетное наименование "Святая Варвара" получила 19-я ракетная бригада Сухопутных войск ВСУ.

Также глава государства присвоил почетное наименование "имени гетмана Пилипа Орлика" 201-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил ВСУ и имя Героя Украины полковника Тараса Сенюка 13-м отдельном десантно-штурмовом батальону 95-й ОДШБ Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Кроме того, 73-й Морской центр специального назначения Сил специальных операций ВСУ отныне будет носить почетное наименование "имени кошевого атамана Антона Головатого".

Напомним, 23 августа почетное наименование "Рыцарей зимнего похода" получила 28-я ОМБ, 92-я ОМБ получила почетное наименование "имени кошевого атамана Ивана Сирко", а 17-й отдельной Криворожской танковой бригаде присвоили наименование "имени Константина Пестушко". Также почетные наименования получили 456-я бригада транспортной авиации, Южное территориальное управление Национальной гвардии и 15-й полк НГУ.

Кроме того, сегодня глава государства повысил в звании начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака. Главе Генштаба было присвоено воинское звание генерал-полковника.