Президент и премьер Мали подали в отставку после их ареста военными

Отмечается, что после ареста президент и премьер-министр были доставлены на военную базу за пределами столицы в понедельник. Сейчас ведуться переговор об освобождении должностных лиц. Об этом изданию сообщил помощник главы переворота, вице-президента Гойты Баба Сиссе.

"Президент и его премьер-министр ушли в отставку. Ведутся переговоры об их освобождении и формировании нового правительства", - сказал помощник Гойты Баба Сиссе в комментариях изданию.

Он также обвинил правительство в неправильном разрешении социальной напряженности в Мали, в том числе в забастовке со стороны основного профсоюза.

Издание отмечает, что переворот только усиливает политический кризис в Мали и потенциально может создать противостояние с другими государствами.

В результате Франция, Европейский союз и США пригрозили ввести целенаправленные санкции.