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Президент запропонує новий закон про НКРЕКП після рішення КСУ

Новини » Політика    14.06.2019 - 15:34
Президент запропонує новий закон про НКРЕКП після рішення КСУ
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Час є до кінця року, коли почне діяти рішення КСУ

Після рішення Конституційного суду про неконституційність створення НКРЕКП необхідно внести зміни до законодавства. Про це на брифінгу сказав представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Герус, деякі положення КСУ набирають чинності з 31 грудня 2019 року.

"До цієї дати є час, щоб врегулювати ситуацію внесенням змін у законодавство", - сказав він.

За його словами, це питання має вирішуватися з прийняттям нового закону про НКРЕКП, де будуть передбачені інші процедури призначення членів комісії.

"По-друге, повинні бути внесені зміни в Конституцію, щоб було передбачено існування різних регуляторів та антикорупційних органів", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, КСУ визнав неконституційним створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Підкреслювалося, що при створенні цього органу президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження глави держави вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає право президента утворювати такі органи. Також суд встановив, що визначений законом статус Нацкомісії не відповідає Конституції.

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