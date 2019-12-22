Президент предлагает внести изменения в Уголовный кодекс по служебным преступлениям

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2621 о внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса об уточнении признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

В пояснительной записке указано, что в 2014 году ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским союзом визового режима для Украины" была изменена редакция пункта 3 примечания к статье 364 УК, в которой раскрывалось понятие "существенный вред" для квалификации служебных преступлений, предусмотренных статьями 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Уголовного кодекса Украины.

"В результате таких изменений действия должностных лиц, злоупотребляющих властью или служебным положением, можно квалифицировать как преступления только при условии доказательства, что такие действия привели к исключительно материальному ущербу - ущербу, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - отмечается в записке.

Вместе с тем подчеркивается, что в служебных преступлениях существенный вред не всегда может быть исчислен деньгами. Ведь речь идет о нарушении охраняемых Конституцией и другими законами Украины прав и свобод человека и гражданина (право на свободу и личную неприкосновенность и неприкосновенность жилища, избирательные, трудовые, жилищные права и т.д.), подрыв авторитета и престижа органов госвласти или органов местного самоуправления, нарушение общественной безопасности и общественного порядка, создание условий, затрудняющих выполнение предприятием, учреждением, организацией своих функций, сокрытие преступлений.

"В результате изменения в 2014 году редакции пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины фактически был декриминализирован ряд коррупционных преступлений, а лица, их совершившие, остались безнаказанными", - отмечается в пояснительной.

С целью приведения уголовного законодательства Украины в соответствие к европейским стандартам по борьбе с коррупцией глава государства предлагает изменить редакцию пункта 3 примечания к статье 364 УК Украины, закрепив правило, согласно которому определение существенный вред в денежном эквиваленте в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 УК Украины является допустимым только, если такой ущерб имеет материальный характер.

"Если же такой ущерб приведет к последствиям нематериального характера, то его существенность определяется с учетом конкретных обстоятельств дела, как это было предусмотрено до изложения в 2014 году пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины в новой редакции", - говорится в записке.

То есть, существенным вредом в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 Уголовного кодекса Украины, если он состоит в причинении материального ущерба, считается такой вред, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Напомним, глава государства предлагает ВР отменить залог подозреваемым в коррупции. Он зарегистрировал в парламенте соответствующий проект закона №2620.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Зеленский подписал законопроект своего авторства №1008 - о судебной реформе. Документом, в частности, вводится новый порядок формирования ВККС и сокращается состав Верховного суда.