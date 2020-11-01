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Президент поручил правительству разработать новую судебную реформу

Киев, Воскресенье 01 ноября 2020 20:07
Президент поручил правительству разработать новую судебную реформу
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать проект судебной реформы для ее реализации в Украине. Эта реформа будет включать очистку украинских судов.

Об этом глава государства написал в статье "нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения" для издание Financial Times.

По словам Зеленского, власть начинает расследование в отношении тех, кто действовал незаконно для уничтожения украинских антикоррупционных органов в интересах "влиятельных финансовых групп и иностранных сил".

"И я попросил правительство начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать очистку судов", - написал он.

Напомним, на этой неделе Конституционный суд признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. В Офисе президента говорят, что решение было принято с конфликтом интересов, поскольку некоторые судьи имели проблемы с НАПК.

Кроме того, Зеленский заявлял, что за демаршем КСУ стоят российские марионетки и украинские олигархи, а также попросил поддержки у международных партнеров.

Добавим, в октябре прошлого года Верховная рада поддержала судебную реформу Зеленского, которая должна была нормировать деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийСудебная реформа

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