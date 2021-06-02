Президент доручив Кабміну подати в Раду закони про перехідне правосуддя на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підготувати проекти законів про введення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях правосуддя перехідного періоду. Пізніше уряд має внести їх на розгляді до Верховної Ради.
Зазначається, то законопроекти мають бути підготовлені з урахуванням міжнародного досвіду.
"Підготувати з урахуванням міжнародного досвіду законопроекти про введення на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях правосуддя перехідного періоду як цілісної політики держави щодо мирного врегулювання ситуації на цих територіях, подолання наслідків збройного конфлікту і досягнення соціальної згоди", - йдеться в документі.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Мінреінтеграції завершило розробку законопроекту, який визначає особливості перехідного правосуддя на Донбасі.
Крім того, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявляв, що перехідне правосуддя може відрізнятися на Донбасі і в Криму.
Детальніше про перехідний період читайте в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму".