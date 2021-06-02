ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент доручив Кабміну подати в Раду закони про перехідне правосуддя на Донбасі

Новость на русском →
Середа 02 червня 2021 21:54
Президент доручив Кабміну подати в Раду закони про перехідне правосуддя на Донбасі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підготувати проекти законів про введення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях правосуддя перехідного періоду. Пізніше уряд має внести їх на розгляді до Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, то законопроекти мають бути підготовлені з урахуванням міжнародного досвіду.

"Підготувати з урахуванням міжнародного досвіду законопроекти про введення на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях правосуддя перехідного періоду як цілісної політики держави щодо мирного врегулювання ситуації на цих територіях, подолання наслідків збройного конфлікту і досягнення соціальної згоди", - йдеться в документі.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Мінреінтеграції завершило розробку законопроекту, який визначає особливості перехідного правосуддя на Донбасі.

Крім того, заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявляв, що перехідне правосуддя може відрізнятися на Донбасі і в Криму.

Детальніше про перехідний період читайте в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Донбас Верховна Рада Кабінет Міністрів України правосудие
NEWS
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО