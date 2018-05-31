Порошенко сообщил, что знал об инсценировке убийства журналиста Бабченко

Петр Порошенко знал, что Бабченко жив

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что знал об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с Аркадием Бабченко.

"Думаю, сегодня миллионы людей, знаешь, уже празднуют твой третий день рождения... Знаешь, просто сердце сжимается, когда ты видишь, как в редакциях телеканалов, в офисах, как сегодня я видел реакцию, - я же об этом все знал, а никто в Администрации об этом не знал", - рассказал президент.

Аркадій Бабченко Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадий Бабченко як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність. Я на власні очі бачив, як люди плакали і якими щасливими були, коли почули, що Аркадій живий: вони раділи як за себе. Дякую всім українцям, які проявили небайдужість, були готові боротися і діяти, щоби зберегти країну. Адже атака на журналіста, організована з території РФ, - це бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, показати неефективність влади та, безумовно, вбити того, кого Росія боїться найбільше. Дякую Аркадію та українським силовикам за те, що не дали реалізувати цей сценарій у нашій країні. Опубліковано Петром Порошенком 30 травня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко встретился с журналистом Аркадием Бабченко, покушение на убийство которого удалось раскрыть Службе безопасности Украины. На встрече присутствовали глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Так, российский журналист Аркадий Бабченко поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) за то, что спасла его жизнь и предупредила более масштабные теракты в государстве.

Петр Порошенко назвал операцию СБУ успешной, а спасение Бабченко - третьим днем рождения журналиста и "днем рождения большой 45-миллионной нации, которая сдала экзамен на государственность".