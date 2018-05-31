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Порошенко сообщил, что знал об инсценировке убийства журналиста Бабченко

НовостиПолитика    31.05.2018 - 00:59
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Петр Порошенко знал, что Бабченко жив

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что знал об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с Аркадием Бабченко.

"Думаю, сегодня миллионы людей, знаешь, уже празднуют твой третий день рождения... Знаешь, просто сердце сжимается, когда ты видишь, как в редакциях телеканалов, в офисах, как сегодня я видел реакцию, - я же об этом все знал, а никто в Администрации об этом не знал", - рассказал президент.

 
Аркадій Бабченко

Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадий Бабченко як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність. Я на власні очі бачив, як люди плакали і якими щасливими були, коли почули, що Аркадій живий: вони раділи як за себе. Дякую всім українцям, які проявили небайдужість, були готові боротися і діяти, щоби зберегти країну. Адже атака на журналіста, організована з території РФ, - це бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, показати неефективність влади та, безумовно, вбити того, кого Росія боїться найбільше. Дякую Аркадію та українським силовикам за те, що не дали реалізувати цей сценарій у нашій країні.

Опубліковано Петром Порошенком 30 травня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко встретился с журналистом Аркадием Бабченко, покушение на убийство которого удалось раскрыть Службе безопасности Украины. На встрече присутствовали глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Так, российский журналист Аркадий Бабченко поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) за то, что спасла его жизнь и предупредила более масштабные теракты в государстве.

Петр Порошенко назвал операцию СБУ успешной, а спасение Бабченко - третьим днем рождения журналиста и "днем рождения большой 45-миллионной нации, которая сдала экзамен на государственность".

Комитет защиты журналистов требует от Украины объяснений относительно Бабченко Бабченко написал первый пост после спецоперации СБУ
Теги публикации: Порошенко Петр, Служба безопасности Украины, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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