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Порошенко повідомив, що знав про інсценування вбивства журналіста Бабченко

НовиниПолітика    31.05.2018 - 00:59
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Петро Порошенко знав, що Бабченко живий

Президент України Петро Порошенко повідомив, що знав про інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченко. Про це Петро Порошенко заявив на зустрічі з Аркадій Бабченко.

"Думаю, сьогодні мільйони людей, знаєш, вже святкують твій третій день народження... Знаєш, просто серце стискається, коли бачиш, як у редакціях телеканалів, в офісах, як сьогодні я бачив реакцію, - я ж про це все знав, а ніхто в Адміністрації про це не знав", - розповів президент.

 
Аркадій Бабченко

Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадій Бабченко як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність. Я на власні очі бачив, як люди плакали і якими щасливими були, коли почули, що Аркадій живий: вони раділи як за себе. Дякую всім українцям, які проявили небайдужість, були готові боротися і діяти, щоби зберегти країну. Адже атака на журналіста, організована з території РФ, - це бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, показати неефективність влади, безумовно, вбити того, кого Росія боїться найбільше. Дякую Аркадію та українським силовикам за те, що не дали реалізувати цей сценарій у нашій країні.

Опубліковано Петром Порошенком 30 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко зустрівся з журналістом Аркадієм Бабченком, замах на вбивство якого вдалося розкрити Службі безпеки України. На зустрічі були присутні голова СБУ Василь Грицак і Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Так, російський журналіст Аркадій Бабченко подякував Службі безпеки України (СБУ) за те, що врятувала його життя і попередила більш масштабні теракти в державі.

Петро Порошенко назвав операцію СБУ успішною, а порятунок Бабченко - третім днем народження журналіста і "днем народження великої 45-мільйонної нації, яка здала іспит на державність".

Комітет захисту журналістів вимагає від України пояснень щодо Бабченка Бабченко написав перший пост після спецоперації СБУ
Теги публікації: Порошенко Петро, Служба безпеки України, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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