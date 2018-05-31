Порошенко повідомив, що знав про інсценування вбивства журналіста Бабченко

Петро Порошенко знав, що Бабченко живий

Президент України Петро Порошенко повідомив, що знав про інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченко. Про це Петро Порошенко заявив на зустрічі з Аркадій Бабченко.

"Думаю, сьогодні мільйони людей, знаєш, вже святкують твій третій день народження... Знаєш, просто серце стискається, коли бачиш, як у редакціях телеканалів, в офісах, як сьогодні я бачив реакцію, - я ж про це все знав, а ніхто в Адміністрації про це не знав", - розповів президент.

Аркадій Бабченко Сьогодні мільйони людей святкують третій день народження Аркадій Бабченко як день народження України, день народження усієї нації, яка надзвичайно класно склала іспит на державність. Я на власні очі бачив, як люди плакали і якими щасливими були, коли почули, що Аркадій живий: вони раділи як за себе. Дякую всім українцям, які проявили небайдужість, були готові боротися і діяти, щоби зберегти країну. Адже атака на журналіста, організована з території РФ, - це бажання дестабілізувати ситуацію в Україні, показати неефективність влади, безумовно, вбити того, кого Росія боїться найбільше. Дякую Аркадію та українським силовикам за те, що не дали реалізувати цей сценарій у нашій країні. Опубліковано Петром Порошенком 30 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко зустрівся з журналістом Аркадієм Бабченком, замах на вбивство якого вдалося розкрити Службі безпеки України. На зустрічі були присутні голова СБУ Василь Грицак і Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Так, російський журналіст Аркадій Бабченко подякував Службі безпеки України (СБУ) за те, що врятувала його життя і попередила більш масштабні теракти в державі.

Петро Порошенко назвав операцію СБУ успішною, а порятунок Бабченко - третім днем народження журналіста і "днем народження великої 45-мільйонної нації, яка здала іспит на державність".