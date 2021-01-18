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Президент Польши призвал к международной солидарности после задержания Навального

Автор: Инна Собора

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что действия российских властей в контексте задердания оппозционера Алексея Навального, недопустимы. Он призвал мировое сообщество к международной солидарности.

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Об этом Дуда написал в своеем Twitter.

Он отметил, что такие действия не должны остаться безнаказанными.

"Действия российских властей в отношении Алексея Навального не должны остаться без последствий для отношений международного сообщества с этой страной. От имени Польши - члена Совета ООН по правам человека - я призываю к международной солидарности в этой ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео также отреагировал на задержание российского оппозиционера Алексея Навального. Он намекнул, что политические лидеры РФ боятся оппозиции.

Напомним, будущий советник по нацбезопасности при Байдене Джейк Салливан заявил, что Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновных в его задержании нужно привлечь к ответственности.

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