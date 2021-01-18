ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Президент Польщі закликав до міжнародної солідарності після затримання Навального

Автор: Инна Собора

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що дії російської влади в контексті задердания оппозционера Олексія Навального, неприпустимі. Він закликав світове співтовариство до міжнародної солідарності.

Популярні новини

Про це Дуда написав своеем Twitter.

Він зазначив, що такі дії не повинні залишитися безкарними.

"Дії російської влади проти Олексія Навального не повинні залишитися без наслідків для відносин міжнародного співтовариства з цією країною. Від імені Польщі - члена Ради ООН з прав людини - я закликаю до міжнародної солідарності в цій ситуації", - йдеться в повідомленні.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео також відреагував на затримання російського опозиціонера Олексія Навального. Він натякнув, що політичні лідери РФ бояться опозиції.

Нагадаємо, майбутній радник з нацбезпеки при Байдена Джейк Салліван заявив, що Навальний повинен бути негайно звільнений, а винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Анджей ДудаНавальный