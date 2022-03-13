Президент Польши подписал закон о поддержке украинских беженцев

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, регламентирующий условия пребывания украинских беженцев в стране и их социальную поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.pl.
Польский сейм проголосовал за документ в среду 9 марта. Документ гарантирует законность пребывания в Польше граждан Украины, а также членов их семей, не имеющих украинского гражданства. Согласно закону украинцы смогут законно находиться в стране 18 месяцев, а через 9 месяцев пребывания в стране беженцы смогут подать заявление на временное проживание сроком на 3 года.
Кроме того, украинские беженцы получают разрешение на работу и доступ к медицинской помощи. Они также получат единовременную финансовую помощь в 300 злотых на человека. В документе также прописаны льготы для поляков, которые будут обеспечивать питание и проживание граждан Украины.
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