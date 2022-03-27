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Президент Польши объяснил позицию Венгрии касательно войны в Украине

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Варшава, Воскресенье 27 марта 2022 05:10
Президент Польши объяснил позицию Венгрии касательно войны в Украине Анджей Дуда (Фото: onet.pl)
Автор: Константин Широкун

Президент Польши Анджей Дуда в интервью объяснил нежелание Венгрии помогать Украине в войне с Россией. По его словам, главная причина кроется в энергетической зависимости Будапешта от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Анджей Дуда объяснил, что Венгрия боится потерять основные источники энергоносителей. С этим и связана позиция официального Будапешта. Так, президент Польши напомнил, что АЭС в Венгрии модернизируется российской компанией и полностью зависит от российского ядерного топлива. По его словам, Венгрия практически полностью зависит от России по поставкам газа и других энергоресурсов. Он также отметил, что энергетическая зависимость от России — это проблема многих стран Евросоюза.

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