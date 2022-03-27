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Президент Польщі пояснив позицію Угорщини щодо війни в Україні

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Варшава, Неділя 27 березня 2022 05:10
Президент Польщі пояснив позицію Угорщини щодо війни в Україні Анджей Дуда (Фото: onet.pl)
Автор: Константин Широкун

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю пояснив небажання Угорщини допомагати Україні у війні з Росією. За його словами, головна причина криється в енергетичній залежності Будапешта від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Анджей Дуда пояснив, що Угорщина боїться втратити основні джерела енергоносіїв. З цим і пов'язана позиція офіційного Будапешта. Так, президент Польщі нагадав, що АЕС в Угорщині модернізується російською компанією і повністю залежить від російського ядерного палива. За його словами, Угорщина практично повністю залежить від Росії щодо постачання газу та інших енергоресурсів. Він також зазначив, що енергетична залежність від Росії — це проблема багатьох країн Євросоюзу.

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