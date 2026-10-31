Президент Польщі силоміць зайшов до Конституційного трибуналу, біля суду сутички

Навроцький зайшов до трибуналу незадовго до першої ночі за польським часом. Речник президента оприлюднив відео, на якому видно, як президента штовхають на вході.

У Канцелярії президента стверджують, що зупинити Навроцького намагалися судді, обрані нинішнім Сеймом, Анна Корвін-Пьотровська і Кристіан Маркевич. Саме Корвін-Пьотровська напередодні оголосила про відсторонення голови трибуналу.

"Ви не є суддями Конституційного трибуналу", - заявив їй президент.

Разом із Навроцьким до будівлі зайшли перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський і глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький. Вони провели всередину заступника голови трибуналу Бартломея Соханського. Він перебуває у своєму кабінеті і називає накази про своє відсторонення "неіснуючими документами".

Судді, обрані нинішнім Сеймом, відмовилися віддавати представникам президента ключі від приміщень. У таборі уряду стверджують, що люди з Канцелярії президента намагалися ці ключі забрати.

Біля будівлі тривають штовханина і сутички протестувальників із поліцією. Поліцейські кордони перекрили вхід, правоохоронці попередили, що можуть застосувати силу.

Лідер опозиційної "Конфедерації" і віцемаршалок Сейму Кшиштоф Босак назвав нічні події успіхом президента і припустив, що протистояння може тривати дні, тижні або навіть місяці.

На тлі цих подій у відставку подав посол Польщі в Румунії Павел Солох, пояснивши це ситуацією навколо трибуналу.