Президент подписал закон об упрощении аренды госимущества

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 декабря, подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Этот закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, является более выгодной благодаря свободной конкуренции.

Документ излагает в новой редакции закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", а также вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, Кодекс Украины из процедур банкротства и ряда законов, определяя правовые, экономические и организационные отношения, связанные с передачей в аренду имущества, находящегося в государственной и коммунальной собственности.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе опубликован вся информация о договоров аренды государственного и коммунального имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Определяется, что порядок функционирования электронной торговой системы, передачи имущества в аренду, подачи заявлений, проведения аукционов, размер, порядок уплаты и возврата гарантийных и регистрационных взносов, платы за участие в аукционе (вознаграждения оператора), подписания и опубликования протокола, договора по результатам аукциона утверждаются Кабинетом министров.

При этом аукцион проводится при наличии заявлений на участие в аукционе не менее, чем от двух участников и считается состоявшимся, в случае осуществления на аукционе не менее одного шага аукциона. Для участия в аукционе потенциальный арендатор подает заявку на участие в аукционе путем заполнения электронной формы в электронной торговой системе, установленной администратором. Порядок подачи заявлений на участие в аукционе устанавливается правительством.

Аукцион проводится в соответствии с договором, заключаемым между арендодателем и оператором электронной площадки.

Согласно закону, протокол о результатах аукциона формируется и публикуется в электронной торговой системой автоматически в день завершения аукциона в электронной форме. В то же время, сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению до окончания аукциона.

Кром того, урегулируется порядок передачи в аренду имущества без проведения аукциона и закрепляется субъектный состав и основания для такой передачи имущества в аренду без аукциона.

Напомним, 3 октября Рада во втором чтении одобрила закон "Об аренде государственного и коммунального имущества". За докумерн проголосовали 263 парламентария.

Ранее Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1055-1 "Об аренде государственного и коммунального имущества".