ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

Новости » Политика     21.12.2019 - 20:09
Президент подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал указ "О присвоении дипломатических рангов"

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря подписал указ "О присвоении дипломатических рангов". Указ №934/2019 от 21 декабря опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно подписанному указу, чрезвычайному и полномочному послу Украины в Болгарии Виталию Москаленко присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Кроме того, четырем лицам присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла первого класса и пяти - второго класса.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отменил указ предыдущего президента о присвоении дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову. В документе говорится об отмене "указа президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, которая касается присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову".

Как отмечается, предыдущие указы о присвоении дипранга Арьеву и Герасимову "были выданы безосновательно".

Зеленский изменил данные пяти фигурантов санкционного списка террористов В Украине создали межведомственную группу по развитию спиртовой отрасли
Новости Украины Владимир Зеленскийуказ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь