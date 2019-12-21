Президент подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал указ "О присвоении дипломатических рангов"

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря подписал указ "О присвоении дипломатических рангов". Указ №934/2019 от 21 декабря опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно подписанному указу, чрезвычайному и полномочному послу Украины в Болгарии Виталию Москаленко присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Кроме того, четырем лицам присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла первого класса и пяти - второго класса.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отменил указ предыдущего президента о присвоении дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову. В документе говорится об отмене "указа президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, которая касается присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла В.Арьеву и А.Герасимову".

Как отмечается, предыдущие указы о присвоении дипранга Арьеву и Герасимову "были выданы безосновательно".