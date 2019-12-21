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Президент підписав указ про присвоєння ряду дипломатичних рангів

Новини » Політика     21.12.2019 - 20:09
Президент підписав указ про присвоєння ряду дипломатичних рангів
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підписав указ "Про присвоєння дипломатичних рангів

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня підписав указ "Про присвоєння дипломатичних рангів". Указ №934/2019 від 21 грудня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Згідно з підписаним указом, надзвичайному і повноважному послу України в Болгарії Віталій Москаленко присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.

Крім того, чотирьом особам присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла першого класу і п'яти - другого класу.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський скасував указ попереднього президента про присвоєння дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла Володимиру Ар'єву і Артуру Герасимову. У документі йдеться про скасування "указу президента України від 18 травня 2019 року № 275 "Про присвоєння дипломатичних рангів" в частині, яка стосується присвоєння дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла Ст. Ар'єву і А. Герасимову".

Як наголошується, попередні укази про присвоєння дипранга Ар'єву і Герасимову "були видані безпідставно".

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