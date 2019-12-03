Президент подписал указ о социальной защите людей с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 декабря, подписал указ о повышении эффективности мероприятий в сфере прав лиц с инвалидностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, с целью содействия создания условий для реализации лицами с инвалидностью гарантированных им прав и свобод, повышения уровня доступности для таких лиц социальных, медицинских, образовательных и других услуг, создание беспрепятственной среды президент постановил Кабмину проработать в установленном порядке вопрос относительно:

создания благоприятных условий жизнедеятельности для людей с инвалидностью, прежде всего детей с инвалидностью, в частности путем увеличения размера пенсии и государственной социальной помощи;

обеспечения доступности услуг системы раннего вмешательства для детей раннего возраста с нарушениями развития или риском возникновения таких нарушений, в том числе о порядке финансового обеспечения предоставления таких услуг;

введения корректирующего коэффициента к тарифу на медицинское обслуживание лица с инвалидностью;

учета потребностей лиц с инвалидностью в изделиях медицинского назначения и лекарственных средствах во время реализации программы "доступные лекарства";

определения перечня медицинских услуг, связанных с предоставлением лицам с инвалидностью услуг по медицинской реабилитации, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи по программе медицинских гарантий;

упрощения механизмов предоставления государственной помощи общественным объединениям лиц с инвалидностью, учрежденным ими предприятиям, а также субъектам хозяйствования, которые обратились в соответствующие органы с целью создания рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, в том числе путем внесения изменений в закон Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования";

продления действия льготного налогообложения налогом на добавленную стоимость поставки товаров и услуг, которые непосредственно изготовляются предприятиями и организациями общественных организаций инвалидов, которые основаны общественными организациями инвалидов и являются их собственностью;

осуществления мероприятий, связанных с обеспечением доступности для маломобильных групп населения объектов улично-дорожного пространства, в том числе оснащение пешеходных переходов и пешеходных светофоров средствами безопасности, ориентирования и получения информации;

поэтапного оснащения железнодорожных вокзалов, станций и полустанков подъемными платформами (механизмами) для помощи лицам, которые передвигаются на креслах колесных и другим маломобильным группам населения при посадке в пассажирский вагон и высадки из него, а также тактильными, визуальными и другими элементами доступности, в том числе аудиоуказателями, согласно государственных строительных норм, стандартов и правил;

обеспечения осуществления эффективного контроля за соблюдением экспертными организациями, осуществляющими экспертизу проектной документации на строительство, специалистами-экспертами, которые имеют соответствующие квалификационные сертификаты, исполнителями проектных и строительных работ требований законодательства, государственных норм, стандартов, строительных норм и правил о доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, усиления ответственности за нарушение таких требований;

создания условий для осуществления экстренного вызова лицами с инвалидностью, в том числе лицами с нарушением речи и/или слуха, служб экстренных вызовов.

Кроме того, Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить совершенствование нормативно-правовых актов по возможности внеочередного обслуживания лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц предприятиями, учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению, а также внеочередного пропуска указанных лиц через государственную границу Украины, контрольные пункты въезда / выезда на временно оккупированных территориях и с этих территорий.

Также Кабмин должен обеспечить проведение анализа доступности национальных электронных информационных ресурсов для пользователей из числа лиц с инвалидностью, в том числе с нарушениями зрения или слуха, учет потребностей таких пользователей при разработке и совершенствованию программного обеспечения с целью создания условий для получения ими соответствующих услуг в электронном виде.

Кроме того, президент Украины рекомендовал органам местного самоуправления принять в установленном порядке меры по:

обеспечению доступности зданий, сооружений и помещений учреждений общего среднего образования в соответствии с государственными строительными нормами и стандартами с целью создания безбарьерной архитектурной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

перевозке учащихся в учреждения начального и базового среднего образования и обратно транспортными средствами, приспособленными для перевозки лиц, передвигающихся на креслах колесных;

надлежащему материально-техническому и кадровому обеспечению действующих инклюзивного-ресурсных центров и ресурсных центров по поддержке инклюзивного образования, создание сети таких центров в соответствии с реальными потребностями;

включению в условия проведения земельных торгов по земельным участкам коммунальной формы собственности для размещения на них малых архитектурных форм и временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности требований относительно осуществления обустройства таких малых архитектурных форм и временных сооружений с учетом потребностей в соответствии с государственными строительными нормами, стандартами и правилами по доступности для маломобильных групп населения.

Напомним, 28 июля Кабинет министров создал должность правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Согласно постановлению №665 от 24 июля в структуру правительственного секретариата была введена должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью.