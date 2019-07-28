В Украине появится уполномоченный по правам людей с инвалидностью

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также Кабмин ликвидировал ряд правительственных ведомств

Кабинет министров Украины учредил должность правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства.

Так, согласно постановлению №665 от 24 июля в структуру правительственного секретариата была введена должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью, а также был образован аппарат уполномоченного.

Кроме того, этим же постановлением Кабмин ликвидировал ряд правительственных ведомств, в частности, офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, департамент по вопросам государственного управления и департамент по вопросам региональной политики.

"Ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, департамент по вопросам государственного управления, департамент по вопросам региональной политики, департамент обеспечения документооборота и контроля", - говорится в постановлении правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров назначил нового временно исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины. Так, новым временным главой ГФС стал Денис Гутенко. Гутенко приступил к исполнению своих обязанностей 23 июля.