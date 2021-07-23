Президент подписал решение СНБО о стимулировании добычи 37 полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности от 16 июля текущего года о полезных ископаемых. Кабинету министров даны поручения, которые призваны стимулировать их поиск, добычу и обогащение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства", - говорится в указе.

Контроль за его исполнением поручен секретарю СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Решением СНБО утверждается список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для страны.

Документ также дает Кабинету министров ряд поручений, в том числе:

в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение для экономики и обороноспособности страны, и будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о распределении продукции, участков;

обеспечить ежегодную актуализацию перечней участков недр (месторождений полезных ископаемых);

ежегодно до 1 января предоставлять на рассмотрение СНБО актуализированный перечень таких участков.

Кроме того, правительству поручено внести на рассмотрение Верховной Рады ряда законопроектов – о внесении изменений в Кодекс Украины о недрах, некоторые законы Украины.