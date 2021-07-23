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Президент підписав рішення РНБО про стимулювання добування 37 корисних копалин

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Київ, П'ятниця 23 липня 2021 22:35
Президент підписав рішення РНБО про стимулювання добування 37 корисних копалин Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки від 16 липня поточного року про корисні копалини. Кабінету міністрів дано доручення, які покликані стимулювати їх пошук, видобуток і збагачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021" Про стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави ", - йдеться в указі.

Контроль за його виконанням доручено секретарю РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Рішенням РНБО затверджується список з 37 руд і неметалевих корисних копалин, які мають стратегічне значення для країни.

Документ також дає Кабінету міністрів ряд доручень, в тому числі:

  • в двомісячний термін затвердити список ділянок надр, які мають стратегічне значення для економіки і обороноздатності країни, і будуть надаватися в користування на умовах угод про розподіл продукції, ділянок;
  • забезпечити щорічну актуалізацію переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин);
  • щорічно до 1 січня надавати на розгляд РНБО актуалізований перелік таких ділянок.

Крім того, уряду доручено внести на розгляд Верховної Ради ряду законопроєктів - про внесення змін до Кодексу України про надра, деяких законів України.

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