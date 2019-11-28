Президент подписал изменения в закон о госзакупках для анбандлинга

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал изменения в закон о госзакупках для дальнейшего анбандлинга "Нафтогаза"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 ноября, подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Закон в рамках отделения оператора ГТС разрешает в обязательствах, которые возникли на основании договоров о закупках НАК "Нафтогаз Украина", в то же время заменить сторону при условии, если новый заказчик прошел сертификацию. Замена стороны в таких обязательствах проводится в порядке, который установлен нормами Гражданского кодекса.

Также в течение трех месяцев после вступления закона в силу заказчик, который будет осуществлять или осуществляет транспортировку газа, будет иметь право заключать договоры о закупке товаров и услуг с "Нафтогазом" без применения процедур, которые предусмотрены в законе о государственных закупках.

Напомним, 14 ноября Верховная рада внесла изменения в закон о госзакупках для дальнейшего анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение поддержали 266 парламентариев.

Также парламент принял за основу еще один закон для анбандлинга "Нафтогаза", которым предлагается освободить нового оператора ГТС и "Нафтогаз" от уплаты НДС при передаче имущества.