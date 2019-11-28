ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент подписал изменения в закон о госзакупках для анбандлинга

Новости » Политика     28.11.2019 - 21:01
Президент подписал изменения в закон о госзакупках для анбандлинга
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал изменения в закон о госзакупках для дальнейшего анбандлинга "Нафтогаза"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 28 ноября, подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Закон в рамках отделения оператора ГТС разрешает в обязательствах, которые возникли на основании договоров о закупках НАК "Нафтогаз Украина", в то же время заменить сторону при условии, если новый заказчик прошел сертификацию. Замена стороны в таких обязательствах проводится в порядке, который установлен нормами Гражданского кодекса.

Также в течение трех месяцев после вступления закона в силу заказчик, который будет осуществлять или осуществляет транспортировку газа, будет иметь право заключать договоры о закупке товаров и услуг с "Нафтогазом" без применения процедур, которые предусмотрены в законе о государственных закупках.

Напомним, 14 ноября Верховная рада внесла изменения в закон о госзакупках для дальнейшего анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение поддержали 266 парламентариев.

Также парламент принял за основу еще один закон для анбандлинга "Нафтогаза", которым предлагается освободить нового оператора ГТС и "Нафтогаз" от уплаты НДС при передаче имущества.

Раде предлагают направить 200 млн гривен на строительство корпуса "Охматдета" Зеленский обсудил с Меркель саммит "нормандской четверки"
Новости Украины Владимир ЗеленскийЗаконАнбандлинг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь