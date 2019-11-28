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Президент підписав зміни в закон про держзакупівлі для анбандлинга

Новини » Політика     28.11.2019 - 21:01
Президент підписав зміни в закон про держзакупівлі для анбандлинга
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підписав зміни в закон про держзакупівлі для подальшого анбандлинга "Нафтогазу"

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 28 листопада, підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Закон у рамках відділення оператора ГТС дозволяє в зобов'язаннях, які виникли на підставі договорів про закупівлі НАК "Нафтогаз Україна", у той же час замінити сторону за умови, якщо новий замовник пройшов сертифікацію. Заміна сторони в таких зобов'язаннях проводиться в порядку, який встановлений нормами Цивільного кодексу.

Також протягом трьох місяців після набрання чинності закону замовник, який буде здійснювати або здійснює транспортування газу, буде мати право укладати договори про закупівлю товарів і послуг з "Нафтогазом" без застосування процедур, які передбачені у законі про державні закупівлі.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна рада внесла зміни в закон про держзакупівлі для подальшого анбандлинга Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідне рішення підтримали 266 парламентарів.

Також парламент прийняв за основу ще один закон для анбандлинга "Нафтогазу", яким пропонується звільнити нового оператора ГТС і "Нафтогаз" від сплати ПДВ при передачі майна.

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