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На подпись Зеленскому передали изменения в закон о госзакупках для анбандлинга

Новости » Политика     25.11.2019 - 17:07
На подпись Зеленскому передали изменения в закон о госзакупках для анбандлинга
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ уже одобрил глава Рады

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №2249 об изменениях в закон о государственных закупках для дальнейшего анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

На подпись Зеленскому передали изменения в закон о госзакупках для анбандлинга

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект ранее одобрил глава парламента Дмитрий Разумков.

В частности, закон в рамках отделения оператора ГТС разрешает в обязательствах, которые возникли на основании договоров о закупках "Нафтогаза", единовременно заменить сторону при условии, если новый заказчик прошел сертификацию. Замена стороны в таких обязательствах проводится в порядке, установленном нормами Гражданского кодекса.

Кроме того, в течение трех месяцев после вступления этого закона в силу заказчик, который будет осуществлять или осуществляет транспортировку газа, будет иметь право заключать договоры о закупке товаров и услуг с "Нафтогазом" без применения процедур, предусмотренных в законе о госзакупках.

Напомним, 14 ноября Рада внесла изменения в закон о государственных закупках для дальнейшего анбандлинга Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение поддержали 266 нардепов.

Как писало РБК-Украина, парламент принял за основу еще один закон для анбандлинга "Нафтогаза", которым предлагается освободить нового оператора ГТС и "Нафтогаз" от уплаты НДС при передаче имущества.

Подчеркнем, закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинге) в субботу, 16 ноября был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Документ вступил в силу 17 ноября.

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