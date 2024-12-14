Президент Південної Кореї виявив непокору після імпічменту

У суботу 14 грудня парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президенту. Однак глава держави Юн Сок Йоль пообіцяв боротися за своє політичне майбутнє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Хоча я зараз зупиняюся, подорож, яку я пройшов із людьми за останні два з половиною роки до майбутнього, ніколи не повинна зупинятися. Я ніколи не здамся", - заявив Юн.
Агентство пише, що конституційний суд ухвалить рішення про відсторонення чинного глави держави протягом наступних шести місяців. Якщо він буде відсторонений від посади, у такому разі буде призначено позачергові вибори.
Reuters також зазначає, що Юн є другим поспіль президентом-консерватором Південної Кореї, якому оголосили імпічмент. Раніше, у 2017 році, Пак Ким Хе теж була відсторонена від посади.
Нагадаємо, що у зв'язку з оголошенням імпічменту, президентські повноваження в Південній Кореї взяв на себе прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.
Він уже наказав військовим посилити обороноздатність, щоб запобігти провокаціям з боку Північної Кореї. Також він попросив главу МЗС проінформувати інші країни про те, що основна зовнішня політика Південної Кореї залишається незмінною. Міністру фінансів зі свого боку дано доручення мінімізувати потенційні негативні наслідки для економіки від політичних потрясінь.
Також додамо, що причиною імпічменту президента стало те, що Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив воєнний стан у країні. Він діяв близько шести годин і не був пов'язаний із військовою загрозою. Після того, що сталося, Юн вибачився перед народом.
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