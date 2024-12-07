Президент Южной Кореи извинился за военное положение, но есть нюанс
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель извинился за попытку ввести в стране военное положение на этой неделе. При этом он не подал в отставку, несмотря на сильное давление даже со стороны некоторых членов его правящей партии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава государства заявил, что не будет пытаться избежать юридической и политической ответственности за свое решение объявить военное положение впервые в Южной Корее с 1980 года. Он сказал, что к такому решению его подтолкнуло отчаяние.
"Я очень сожалею и хотел бы искренне извиниться перед людьми, которые были шокированы. Я оставляю на усмотрение моей партии принятие мер для стабилизации политической ситуации в будущем, включая вопрос моего пребывания в должности", - сказал Юн в телевизионном обращении к нации, во время которого поклонился.
Хан Дон Хун, лидер правящей партии "Сила народа" Юна, после речи заявил, что президент больше не в состоянии выполнять свои обязанности и его отставка теперь неизбежна.
Некоторые члены "Силы народа" призвали Юна уйти в отставку до голосования. Они заявили, что не хотят повторения импичмента 2016 года, когда президент Пак Кын Хе ушла с поста после нескольких месяцев протестов при свечах из-за скандала с торговлей влиянием. Ее падение привело к распаду партии и победе либералов на президентских и всеобщих выборах.
В сценах, напоминающих те протесты, тысячи демонстрантов со свечами собрались возле парламента в пятницу вечером, требуя импичмента Юна. Ожидается, что в субботу перед голосованием пройдут новые митинги.
Прокуратура, полиция и Управление по расследованию коррупции среди чиновников начали расследование в отношении Юна и чиновников, причастных к указу о военном положении. Их могут обвинить в мятеже и злоупотреблении властью.
Военное положение в Республике Корея
Президент Юн Сок Ель вечером 3 декабря объявил в стране военное положение. Он обвинил оппозиционную Демократическую партию в антигосударственной деятельности и связях с КНДР, а также пытался преодолеть других политических оппонентов-обструкционистов.
Решение спровоцировало серьезный политический кризис - десятки чиновников подали в отставку в знак протеста. В Сеуле возле парламента начались массовые демонстрации недовольных решением жителей.
4 декабря парламент и правительство Республики Корея утвердили резолюции с призывом немедленно отменить режим военного положения.
Через шесть часов после объявления военного положения, Юн отменил этот особый режим.
В пятницу лидер правящей партии "Сила народа" Хан Дон Хун заявил, что президент Юн представляет опасность для страны и должен быть отстранен от власти. Заявление прозвучало даже несмотря на то, что члены политсилы официально выступили против импичмента главы государства.
Позже в субботу, 7 декабря, парламент Республики Корея будет рассматривать импичмент президенту.
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