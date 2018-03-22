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Президент Перу заявив про відставку

НовиниПолітика    22.03.2018 - 06:12
Фото: Педро Кучинські (ANDINA)
Фото: Педро Кучинські (ANDINA)

Кучинські подав у відставку через скандал з підкупом конгресменів

Президент Перу Педро Кучинські офіційно заявив про свою відставку в Лімі. Про це повідомляє NBC News.

"На тлі цієї важкої і штучно створеної ситуації, в якій я вийшов винним в діях, яких не скоював, для країни буде краще, якщо я піду у відставку", - заявив він.

79-річний президент, який раніше працював банкіром на Уолл-стріт, зробив офіційну заяву про відставку.

Зазначимо, у Перу стався корупційний скандал. Напередодні в опозиційній партії "Народна сила" заявили про те, що були зроблені спроби підкупу депутатів з метою не допустити імпічменту глави держави. Це могло відбутися шляхом наміченого на 22 березня голосування в конгресі.

Президент підозрюється в причетності до того факту, що пов'язані з ним фірми отримали 4,8 млн доларів від бразильської будівельної компанії нібито за консультаційні послуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд заарештував екс-президента Перу Ольянта Умалу і його дружину Надін Эредию на 18 місяців по справі про відмивання фінансів і корупції.

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Теги: отставка, Перу, Президент
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