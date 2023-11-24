Президент Павел був обурений скандальним візитом прем'єра Словаччини до Чехії, - ЗМІ

Зазначається, що Фіцо запропонував дату для візиту, яка не влаштовувала президента Чехії Петра Павела. Також вона не підходила главам верхньої і нижньої палат парламенту Мілошу Вистрчілу і Маркету Пекарову Адамову.

Кілька днів Павел роздумував, чи погоджуватися на візит. Зрештою президент Словаччини Зузана Чапутова переконала його піти на поступку.

Фіцо в Чехії зустрічався з відставними чиновниками

Видання пише, що прем'єр Словаччини організував зустрічі з експрезидентами Мілошем Земаном, Вацлавом Клаусом і главою опозиційного руху "ANO 2011" Андреєм Бабішем, які підтримували його в передвиборчій кампанії.

Джерело видання повідомляє, що така поведінка дипломатично абсолютно неприйнятна.

"Під час свого першого візиту в ту чи іншу країну прем'єр-міністр повинен зустрітися з президентом і прем'єр-міністром, а не з лідером опозиції або колишнім президентом", - пояснило джерело.

Президент Павел був незадоволений такою поведінкою Фіцо

Зазначається, що президент Павел був засмучений тим, що Фіцо не зробив жодного дружнього кроку в бік Чехії.

"Він поводився так, ніби йому все одно", - заявило джерело видання.

За його словами, запропонована Фіцо дата влаштовувала тільки прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу. Словацький прем'єр проігнорував той факт, що у трьох вищих конституційних чиновників Чехії вже інший і важливіший порядок денний.

Фіцо в Чехії зробив скандальну заяву про Україну

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що війна в Україні є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.

Також Фіцо сказав, що вважав за краще б, щоб російська та українська сторони сіли за стіл переговорів. Він не сказав, як цього домогтися.