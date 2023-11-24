RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Павел был возмущен скандальным визитом премьера Словакии в Чехию, - СМИ

Архивное фото: президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Чехию оказался скандальным и едва не разорвал отношения между странами. В Праге оказались недовольны поведением представителя Братиславы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

Отмечается, что Фицо предложил дату для визита, которая не устраивала президента Павела. Также она не подходила главам верхней и нижней палат парламента Милошу Вистрчилу и Маркету Пекарову Адамову.

Несколько дней Павел раздумывал, соглашаться ли на визит. В конце концов президент Словакии Зузана Чапутова убедила его пойти на уступку.

Фицо в Чехии встречался с отставными чиновниками

Издание пишет, что премьер Словакии организовал встречи с экс-президентами Милошем Земаном, Вацлавом Клаусом и главой оппозиционного движения "ANO 2011" Андреем Бабишем, которые поддерживали его в предвыборной кампании.

Источник издания сообщает, что такое поведение дипломатически абсолютно неприемлемо.

"Во время своего первого визита в ту или иную страну премьер-министр должен встретиться с президентом и премьер-министром, а не с лидером оппозиции или бывшим президентом", - пояснил источник.

Президент Павел был недоволен таким поведением Фицо

Отмечается, что президент Павел был расстроен тем, что Фицо не сделал ни одного дружественного шага в сторону Чехии.

"Он вел себя так, будто ему все равно", - заявил источник издания.

По его словам, предложенная Фицо дата устраивала только премьер-министра Чехии Петра Фиалу. Словацкий премьер проигнорировал тот факт, что у трех высших конституционных чиновников Чехии уже другая и более важная повестка дня.

Фицо в Чехии сделал скандальное заявление об Украине

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что война в Украине является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.

Также Фицо сказал, что предпочел бы, чтобы российская и украинская стороны сели за стол переговоров. Он не сказал, как этого добиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия