Президент ПАСЕ посетит Москву на следующей неделе

Об этом говорится в размещенном на сайте ассамблеи графике .

Как сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Ріккард Йозвяк, в рамках визита Дамс проведет встречи с главой МИД России, министром юстиции, спикерами Госдумы и Совета Федерации.

Напомним, 28 января ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, отклонив предложение Украины об отстранении представителей РФ. Решение об отстранении российской делегации поддержали лишь 37 представителей ПАСЕ, против - 115.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение подтвердить полномочия Российской Федерации такими словами: "Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли".

Ранее украинская делегация во время открытия зимней сессии ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации.

При этом Украина предлагала ПАСЕ компромисс - дать еще полгода на диалог с Россией, но если за этот период не будет позитивного движения, прекратить полномочия делегации РФ.

Отметим, в прошлом году ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.