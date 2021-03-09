Президент ПАРЄ відвідає Москву наступного тижня

Про це йдеться в розміщеному на сайті асамблеї графіку .

Як повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Ріккард Йозвяк, в рамках візиту Дамс проведе зустрічі з главою МЗС Росії, міністром юстиції, спікерами Держдуми та Ради Федерації.

Нагадаємо, 28 січня ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації, відхиливши пропозицію України про відсторонення представників РФ. Рішення про відсторонення російської делегації підтримали лише 37 представників ПАРЄ, проти - 115.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення підтвердити повноваження Російської Федерації такими словами: "Ця ПАРЄ давно зламалася. Нову так і не принесли".

Раніше українська делегація під час відкриття зимової сесії ПАРЄ оскаржила повноваження російської делегації.

При цьому Україна пропонувала ПАРЄ компроміс - дати ще півроку на діалог з Росією, але якщо за цей період не буде позитивного руху, припинити повноваження делегації РФ.

Зазначимо, минулого року ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.