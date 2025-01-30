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Президент ПАРЄ: Трамп у перші 100 днів спробує щось зробити щодо України

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп у перші 100 днів на посаді може спробувати зробити щось для врегулювання війни в Україні. Йдеться про пошук рішення або шляху до спільного діалогу.

Про в інтерв'ю РБК-Україна розповів президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос.

Він відзначив, що Трамп зіграв вирішальну роль на Близькому Сході і у звільненні частини ізраїльських заручників.

"Тож чи збирається він зробити щось у перші 100 днів щодо України? Я вірю, що він спробує. І я бачив, що Кремль, Путін і всі люди з його оточення вже говорили про пана Трампа як про більш близького їм, ніж попередня адміністрація", - сказав Русопулос.

На його думку, у політичному житті та міжнародних відносинах особисті стосунки відіграють вирішальну роль. Тому президент ПАРЄ вважає, що Трамп може привести Україну до пошуку рішення або принаймні до пошуку спільного шляху для діалогу і мирного процесу.

"Я не з тих, хто може передбачити майбутнє. Але з мого досвіду, оскільки ми маємо досвід роботи з паном Трампом, і ми маємо досвід міжнародної історії і таких конфліктів, ті, хто вважають себе дуже сильними, якщо вони не використовують свою владу в перші дні свого правління, їхня влада зникає, розумієте. Це може бути можливістю. Будемо на це сподіватися", - додав президент ПАРЄ.

Заяви Трампа щодо України

Нагадаємо, що ще до перемоги на виборах Дональд Трамп стверджував, що нібито завершить війну в Україні за один день. Також він заявляв, що хотів би посадити Україну та РФ за стіл переговорів.

Нещодавно західні ЗМІ заявили, що Трамп нібито доручив спецпредставнику Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів. У ЗМІ навіть публікували нібито "мирний план" Трамп, але в Україні заперечили обговорення такого плану.

Президент США заявляв, що хотів би зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Він також пригрозив РФ санкціями і митами, якщо та не буде погоджуватися на мир.

Більше про те, коли можуть початися переговори щодо завершення війни та що готує Трамп - у матеріалі РБК-Україна.

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