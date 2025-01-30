Президент ПАРЄ: Трамп у перші 100 днів спробує щось зробити щодо України

Він відзначив, що Трамп зіграв вирішальну роль на Близькому Сході і у звільненні частини ізраїльських заручників.

"Тож чи збирається він зробити щось у перші 100 днів щодо України? Я вірю, що він спробує. І я бачив, що Кремль, Путін і всі люди з його оточення вже говорили про пана Трампа як про більш близького їм, ніж попередня адміністрація", - сказав Русопулос.

На його думку, у політичному житті та міжнародних відносинах особисті стосунки відіграють вирішальну роль. Тому президент ПАРЄ вважає, що Трамп може привести Україну до пошуку рішення або принаймні до пошуку спільного шляху для діалогу і мирного процесу.

"Я не з тих, хто може передбачити майбутнє. Але з мого досвіду, оскільки ми маємо досвід роботи з паном Трампом, і ми маємо досвід міжнародної історії і таких конфліктів, ті, хто вважають себе дуже сильними, якщо вони не використовують свою владу в перші дні свого правління, їхня влада зникає, розумієте. Це може бути можливістю. Будемо на це сподіватися", - додав президент ПАРЄ.