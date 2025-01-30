Президент ПАРЄ: ми зараз на третьому етапі війни в Україні

Необхідно зрозуміти, що війна має багато етапів. Війна в Україні наразі перебуває на третьому етапі, люди вже звикли до неї.

За його словами, перший етап війни - це шок, в якому всі перебувають, а другий - це реакція на війну.

"Ми хочемо реагувати і ми агресивні в цій реакції, ми робимо це добре, тому що це війна. Але мене найбільше турбує третій етап, і це те, про що я говорив більшості моїх колег з України - люди починають вважати це нормальним. Коли люди думають, що це нормально, вони починають не цікавитися. І ми це бачили. Перші дні, перші тижні, перші місяці це (війна, - ред.) було на перших шпальтах в новинах. Але потім іноді ми не можемо знайти, що відбувається в Україні. А війна триває", - заявив Русопулос.

Він зауважив, що зараз люди у світі дізнаються щось нове про війну в Україні лише тоді, коли уряд певної країни вирішує дати Україні якесь обладнання, якусь амуніцію.

"А потім у нас з'являються якісь противники цього рішення, які агресивно налаштовані, мовляв, чому ми беремо участь у війні і т.д. і т.п. А потім приходить пан Трамп, і все знову стає головним пріоритетом ЗМІ, тому що їм цікаво, що буде після обрання пана Трампа, чи буде він відігравати вирішальну роль у припиненні цієї війни і т.д. Тож я не знаю, чи відповів на ваше запитання, але це глобальне уявлення про те, що я думаю про Європу, яка, навіть якщо вона слабша, ніж у минулому, може відігравати певну роль", - зазначив президент ПАЄРЄ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що грека Теодороса Русопулоса переобрано президентом Парламентської асамблеї Ради Європи ще на один рік. Інші кандидати на цю посаду не висувалися, тому повноваження Русопулоса були продовжені без голосування в сесійній залі.