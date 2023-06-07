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Президент ПАР провів розмову з Путіним: говорили про африканську "мирну ініціативу"

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Середа 07 червня 2023 17:57
Президент ПАР провів розмову з Путіним: говорили про африканську "мирну ініціативу" Фото: президент ПАР Сиріл Рамафоса (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

Президент ПАР Сиріл Рамафоса провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони, зокрема обговорили африканську ініціативу щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

"Обговорено питання, пов'язані із відомою африканською ініціативою з пошуку шляхів врегулювання українського конфлікту", - йдеться в заяві Кремля.

Також під час розмови обговорили перебіг підготовки до запланованого на кінець липня в Санкт-Петербурзі другого саміту Росія-Африка і майбутнього саміту БРІКС.

Окрім того, у пресслужбі повідомили, що Путін найближчим часом ухвалить делегацію низки глав держав Африки.

Мирні ініціативи

Нагадаємо, раніше кілька країн, які нібито займають нейтральну позицію у війні РФ проти України, запропонували ініціативи мирного врегулювання. Це стосується Китаю, Бразилії та групи африканських країн. Більшість цих пропозицій включають компроміси з боку України.

Зокрема, лідери шести африканських країн хочуть запропонувати Україні почати переговори з Росією. Йдеться про "мирні перемовини" навіть за умови, що окупаційні війська не залишать українську територію.

Однак Україна відкидає такі пропозиції й наполягає на своїй власній формулі миру. Згідно з нею, російські війська повинні повністю покинути територію України, а також Захід повинен надати гарантії безпеки в радіаційній, ядерній, продовольчій та енергетичній сферах.

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