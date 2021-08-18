Президент отметил государственными наградами 22 украинских военных ВСУ
Фото: Президент отметил государственными наградами 26
В соответствии с указом №371/2021 22 украинских военнослужащих ВСУ были отмечены государственными наградами. Военные были награждены за личное мужество и самоотверженные действия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.
Согласно подписанному президентом указу, 22 военнослужащих были награждены:
- орденом Богдана Хмельницкого III степени - два человека;
- орденом" За мужество " III степени - пять человек;
- медалью "За военную службу Украине" - один человек;
- медалью "Защитнику Отечества" - четырнадцать человек.