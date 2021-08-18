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Президент отметил государственными наградами 22 украинских военных ВСУ

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Киев, Среда 18 августа 2021 21:48
Президент отметил государственными наградами 22 украинских военных ВСУ Фото: Президент отметил государственными наградами 26
Автор: Сергей Пышкин

В соответствии с указом №371/2021 22 украинских военнослужащих ВСУ были отмечены государственными наградами. Военные были награждены за личное мужество и самоотверженные действия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Согласно подписанному президентом указу, 22 военнослужащих были награждены:

  • орденом Богдана Хмельницкого III степени - два человека;
  • орденом" За мужество " III степени - пять человек;
  • медалью "За военную службу Украине" - один человек;
  • медалью "Защитнику Отечества" - четырнадцать человек.
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