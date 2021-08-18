Президент відзначив державними нагородами 22 українських військових ЗСУ
Фото: Президент відзначив державними нагородами 26
Відповідно до указу №371/2021 22 українських військовослужбовців ЗСУ були відзначені державними нагородами. Військові були нагороджені за особисту мужність й самовіддані дії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.
Згідно з підписаним президентом указом, 22 військовослужбовців були нагороджені:
- орденом Богдана Хмельницького III ступеня - двоє осіб;
- орденом "За мужність" III ступеня - п'ятеро осіб;
- медаллю "За військову службу Україні" - одна особа;
- медаллю "Захиснику Вітчизни" - чотирнадцять осіб.