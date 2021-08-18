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Президент відзначив державними нагородами 22 українських військових ЗСУ

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Київ, Середа 18 серпня 2021 21:48
Президент відзначив державними нагородами 22 українських військових ЗСУ Фото: Президент відзначив державними нагородами 26
Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до указу №371/2021 22 українських військовослужбовців ЗСУ були відзначені державними нагородами. Військові були нагороджені за особисту мужність й самовіддані дії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Згідно з підписаним президентом указом, 22 військовослужбовців були нагороджені:

  • орденом Богдана Хмельницького III ступеня - двоє осіб;
  • орденом "За мужність" III ступеня - п'ятеро осіб;
  • медаллю "За військову службу Україні" - одна особа;
  • медаллю "Захиснику Вітчизни" - чотирнадцять осіб.
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