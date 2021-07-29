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Президент отметил государственными наградами 26 военнослужащих ВСУ

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Киев, Четверг 29 июля 2021 19:32
Президент отметил государственными наградами 26 военнослужащих ВСУ Фото: президент отметил государственными наградами 26 военнослужащих ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно указа №324/2021, Владимир Зеленский отметил украинских военнослужащих государственными орденами и медалями. Всего 26 человек были награждены за личное мужество и образцовое выполнение воинского долга.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

По случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, президент Владимир Зеленский подписал указ согласно которому 26 военнослужащих ВСУ были отмечены государственными наградами.

В частности:

  • орденом "За мужество" II степени - был награжден один военнослужащий;
  • орденом "За мужество" III степени - были награждены девять военнослужащих;
  • медалью "За военную службу Украине" - были награждены тринадцать военнослужащих;
  • медалью "За безупречную службу" III степени - были награждены трое военнослужащих;
  • медалью "Защитнику Отечества" - был награжден один военнослужащий.
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