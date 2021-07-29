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Президент відзначив державними нагородами 26 військовослужбовців ЗСУ

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Київ, Четвер 29 липня 2021 19:32
Президент відзначив державними нагородами 26 військовослужбовців ЗСУ Фото: президент відзначив державними нагородами 26 військовослужбовців ЗСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до указу №324/2021, Володимир Зеленський відзначив українських військовослужбовців державними орденами й медалями. Загалом 26 осіб були нагороджені за особисту мужність й зразкове виконання військового обов’язку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

З нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, президент Володимир Зеленський підписав указ згідно з яким 26 військовослужбовців ЗСУ були відзначені державними нагородами.

Зокрема:

  • орденом "За мужність" ІІ ступеня - був відзначений один військовослужбовець;
  • орденом "За мужність" ІІІ ступеня - були відзначені дев’ять військовослужбовців;
  • медаллю "За військову службу Україні" - були відзначені тринадцять військовослужбовців;
  • медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня - були відзначені троє військовослужбовців;
  • медаллю "Захиснику Вітчизни" - був відзначений один військовослужбовець.
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Володимир Зеленський Київ Збройні сили України Президент
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