Президент відзначив державними нагородами 26 військовослужбовців ЗСУ
Фото: президент відзначив державними нагородами 26 військовослужбовців ЗСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Відповідно до указу №324/2021, Володимир Зеленський відзначив українських військовослужбовців державними орденами й медалями. Загалом 26 осіб були нагороджені за особисту мужність й зразкове виконання військового обов’язку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.
З нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, президент Володимир Зеленський підписав указ згідно з яким 26 військовослужбовців ЗСУ були відзначені державними нагородами.
Зокрема:
- орденом "За мужність" ІІ ступеня - був відзначений один військовослужбовець;
- орденом "За мужність" ІІІ ступеня - були відзначені дев’ять військовослужбовців;
- медаллю "За військову службу Україні" - були відзначені тринадцять військовослужбовців;
- медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня - були відзначені троє військовослужбовців;
- медаллю "Захиснику Вітчизни" - був відзначений один військовослужбовець.